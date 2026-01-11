Accidente vial en Loma del Medio: una camioneta embistió a una moto en un tramo crítico del camino





El hecho ocurrió este domingo al mediodía en el sector de Loma del Medio, en El Bolsón. El mal estado de la calle y la circulación por un paso angosto vuelven a poner en foco la falta de mantenimiento y el riesgo para vecinos y turistas. El conductor de la moto fue derivado al hospital local.



Un accidente de tránsito se registró este domingo 11 de enero, cerca del mediodía, en el sector de Loma del Medio, en El Bolsón, donde una camioneta colisionó con una motocicleta sobre un camino de ripio en muy mal estado.

Según indicaron testigos del hecho, el conductor del vehículo habría intentado esquivar un pozo, maniobra que derivó en el impacto con la moto. En el lugar se pudo observar la camioneta con importantes daños en su parte frontal y la motocicleta tendida sobre la calzada, lo que evidencia la violencia del choque.









El siniestro ocurrió en un tramo angosto, utilizado actualmente como vía alternativa por turistas y vehículos particulares, que circulan por un callejón del barrio Amancay, situación que incrementa notablemente el riesgo. Vecinos advierten que la combinación de calles deterioradas, falta de señalización y aumento del tránsito convierte a la zona en un punto peligroso.

“El estado de las calles es muy malo y ahora pasan autos que no son del barrio por un paso muy estrecho. Es un peligro”, señalaron habitantes del sector, quienes reclaman mejoras urgentes en el mantenimiento vial para evitar nuevos accidentes.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre el estado de salud de las personas involucradas. El hecho vuelve a poner en agenda la necesidad de intervenciones preventivas antes de que se produzcan consecuencias más graves.