La Policía recuperó dinero y detuvo al autor de un robo. El Bolsón.



En el marco de un operativo del que participaron distintas áreas provinciales y de la fuerza, con la colaboración de la Policía de Chubut, la Policía de Río Negro recuperó una importante suma de dinero sustraída de un vehículo estacionado, secuestró una camioneta y detuvo al presunto autor del ilícito.





El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas, cuando un hombre sustrajo una importante suma de dinero del interior de un vehículo Toyota Yaris, tras romper uno de sus cristales con un elemento contundente.





Con el aporte de testigos, se determinó que el autor se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux, que fue captada por los operadores del Sistema de Emergencias 911, quienes realizaron el seguimiento del rodado a través de distintas arterias de la localidad de El Bolsón.