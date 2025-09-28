Accidente en la Ruta Provincial 16: un herido fue derivado a Esquel





En contacto con Noticias del Bolsón, el titular de Protección Civil Municipal de Lago Puelo, Julián Cayún, confirmó que en horas de la mañana de este domingo se registró un accidente vial sobre la Ruta Provincial 16, minutos antes de las 8.





El siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux y a un Chevrolet Corsa en el que viajaban tres jóvenes. Según precisó Cayún, dos de los ocupantes del Corsa fueron trasladados al hospital local para su atención, mientras que un tercero, debido a la gravedad de sus lesiones, debió ser derivado a la ciudad de Esquel.













En cuanto a la camioneta, trascendió que circulaba con un único ocupante, quien no habría sufrido heridas de consideración.









De acuerdo con las primeras observaciones, el impacto se habría producido en uno de los laterales del Corsa, aunque las causas y responsabilidades del hecho permanecen bajo investigación por parte de la Policía.