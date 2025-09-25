Recuperan motocicleta robada y demoran a dos personas en El Bolsón





Personal de la Brigada de Investigaciones de El Bolsón, junto con efectivos de la Comisaría 12°, recuperó una motocicleta que había sido denunciada como robada. El procedimiento derivó en la demora de dos hombres, acusados del presunto delito de encubrimiento.





La intervención se produjo este jueves alrededor de las 16:00 horas, luego de que el propietario del vehículo advirtiera que su motocicleta circulaba por las calles Perito Moreno y Cacique Foyel, sin chapa patente.





De forma inmediata, se montó un operativo de búsqueda que permitió localizar el motovehículo estacionado sobre la vereda de un lavadero ubicado en la calle Perito Moreno. En el lugar, los uniformados identificaron a dos hombres, de 27 y 24 años, quienes aseguraron haber recibido el rodado por parte de un tercero. Al ser requeridos por documentación, exhibieron un papel de compra-venta sin validez legal.





Ante esta situación, se procedió a la verificación de la motocicleta, y mediante el número de motor y cuadro se confirmó que la misma contaba con un pedido de secuestro vigente.





Ambos sujetos fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por encubrimiento, mientras que el rodado fue incautado y quedó bajo custodia judicial.