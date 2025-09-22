Detienen a un hombre acusado de agredir a su pareja y de cometer otros delitos

Noticias Del Bolson septiembre 22, 2025



Un hombre de 30 años fue detenido en la localidad de El Bolsón, acusado de agredir físicamente a su pareja.

La diligencia se realizó este lunes en un domicilio particular del barrio Industrial de la localidad cordillerana.

Efectivos de la Comisaría 12 identificaron al sospechoso y lo detuvieron. Fue trasladado a la unidad policial, donde se iniciaron actuaciones por lesiones leves en contexto de violencia de género, amenazas calificadas, daños y violación de domicilio.










