Detienen a un hombre acusado de agredir a su pareja y de cometer otros delitos





Un hombre de 30 años fue detenido en la localidad de El Bolsón, acusado de agredir físicamente a su pareja.





La diligencia se realizó este lunes en un domicilio particular del barrio Industrial de la localidad cordillerana.





Efectivos de la Comisaría 12 identificaron al sospechoso y lo detuvieron. Fue trasladado a la unidad policial, donde se iniciaron actuaciones por lesiones leves en contexto de violencia de género, amenazas calificadas, daños y violación de domicilio.