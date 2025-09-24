"El que mata manejando tiene que ir preso": el proyecto para endurecer las penas por delitos viales

“Lo que buscamos es que las personas que maten al conducir bajo esas condiciones vayan presos”, explicó Aguila.





Aun así, la dirigente subrayó que el camino legislativo todavía no está terminado. “Ahora tienen que tratar los diputados y se vuelve de vuelta a tratar en senadores para que quede firme esta sanción. Todavía queda un largo camino”, señaló.





Aguila recordó que tanto Estrellas de Río Negro como otras organizaciones llevan más de 15 años impulsando cambios normativos en materia de tránsito.





“Cuando se trabajó la ley de Alcohol Cero, nos dijeron que era imposible que saliera junto con la modificación del Código Penal. Entonces decidimos postergar un proyecto y avanzar con el otro. Fueron años de lucha, de ir todos los meses al Congreso, hasta que finalmente logramos avances”, relató.





La fundación Estrellas Amarillas Río Negro continúa con sus campañas de prevención y concientización en distintos puntos de la provincia, con foco en los jóvenes y en la comunidad en general.





“Todo el tiempo estamos realizando un montón de campañas. Trabajamos mucho en la prevención, en la concientización, acompañando también a los familiares y reuniéndonos con diputados y senadores para que nos acompañen en este camino”, describió Aguila.





De cara al verano, la organización ya planifica nuevas actividades. “El mes que viene tenemos pensado trabajar en un evento que se va a realizar posiblemente en Patagones y Viedma. Como todos los años, vamos a trabajar con las escuelas secundarias, con los chicos que van a recibir el carnet de conducir, con policía, bomberos, hospitales y el público en general”, adelantó.





Finalmente, Aguila remarcó el sentido que atraviesa cada acción de la entidad. “Estamos acá porque falleció un ser querido nuestro en un siniestro vial y no queremos que le pase lo mismo a la gente. Por eso concientizamos y acompañamos a las familias de víctimas de tránsito”, concluyó.

