Jardín Materno-Infantil N°19 abre inscripciones para el ciclo lectivo 2026

El espacio educativo del barrio San José invita a las familias a sumarse a su propuesta pedagógica, que combina calidez comunitaria y proyectos innovadores de literatura infantil.





En el acceso norte de la localidad, el Jardín Materno-Infantil N°19 del barrio San José se prepara para recibir nuevas familias en el ciclo lectivo 2026. Con una matrícula actual de unos 30 niños y niñas de entre 1 y 3 años, el establecimiento busca ampliar su comunidad educativa y fortalecer los proyectos que lo distinguen.





La directora del jardín, Josefina Ojeda, explicó que el espacio cuenta con tres salas en su sede del barrio San José, además de un anexo que funciona en el Instituto de Formación Docente, con jornada completa y destinado especialmente a hijos e hijas de estudiantes del instituto.





“Si bien se prioriza la inscripción a niños del barrio San José, también recibimos familias de otros sectores, como El Mirador, Mallín Ahogado, Luján y Ruta 40. En El Bolsón no abundan los jardines maternales, por eso la demanda se reparte con otras instituciones comunitarias como los jardines 16 y 17”, detalló Ojeda.

Entre las actividades más destacadas del Jardín 19 se encuentra el proyecto institucional de literatura, que promueve la lectura a través de propuestas con títeres, cuentos y encuentros con otras instituciones cercanas. Una de las iniciativas más valoradas por las familias es la “biblioteca viajera”, que permite que los niños lleven libros a sus hogares cada semana para compartirlos con sus padres.





“En tiempos de tanta tecnología, las infancias todavía se enganchan con la lectura. Creemos que es fundamental que tengan acceso a un libro completo, y lo trabajamos en conjunto con las familias”, subrayó la directora.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 se encuentran abiertas hasta este viernes, de 10 a 12 horas, tanto en la sede del barrio San José como en el Instituto de Formación Docente. El trámite es presencial y requiere presentar DNI original y fotocopia del niño/a y del adulto responsable, partida de nacimiento, constancia de domicilio (si no figura en el DNI), el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en caso de corresponder, y, para el anexo del Instituto, un certificado de alumno regular de la madre o el padre.