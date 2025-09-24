“Las políticas laborales de Río Negro impactan en la vida real de la gente”

Según datos oficiales, Río Negro cuenta hoy con más de 120.000 trabajadoras y trabajadores registrados, lo que significa un incremento del 4% respecto al año pasado. Es una de las tres provincias del país que logró un crecimiento en los niveles de empleo privado en el último periodo.





Avilez subrayó el rol de la Secretaría de Trabajo en este proceso: “A través de la Unidad Rionegrina para el Desarrollo de Competencias Laborales (URDCL) impulsamos capacitaciones y certificaciones que preparan a las y los trabajadores para insertarse en los nuevos proyectos estratégicos de la provincia. Al mismo tiempo, con el Servicio de Empleo Rionegrino (SER) fortalecemos la registración laboral, acercamos oportunidades de inserción y garantizamos que cada nuevo puesto de trabajo se traduzca en formalidad y derechos”.

En esa línea, agregó: “Cada vez que capacitamos a una trabajadora o un trabajador, que certificamos un oficio o fiscalizamos el cumplimiento de las normas, estamos fortaleciendo este círculo virtuoso de crecimiento. Río Negro se posiciona como tierra de oportunidades, y nuestro deber es hacer que esas oportunidades se traduzcan en inclusión y dignidad para todas y todos”.





La Provincia avanza con obras estratégicas como el Oleoducto Vaca Muerta Sur y el Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo San Matías. Estos desarrollos consolidan a Río Negro como un actor central en la exportación de energía y generan cadenas de valor en sectores como la construcción, la metalmecánica y los servicios.





“Trabajamos en articulación con sindicatos, empresas y municipios para sostener este camino. Los grandes proyectos estratégicos son motores de empleo que deben ir de la mano con mano de obra local capacitada y con condiciones laborales seguras. Esa es nuestra tarea diaria”, finalizó Avilez.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, celebró el crecimiento sostenido del empleo en Río Negro y destacó la trascendencia de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Provincial para lograr este objetivo: “Es un orgullo y también una enorme responsabilidad. Esto demuestra que las medidas que implementamos tienen un impacto real en la vida de nuestra gente”, afirmó.