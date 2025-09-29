El radicalismo rionegrino reafirmó su compromiso en Juntos Defendemos Río Negro



El radicalismo rionegrino tuvo hoy un importante encuentro en General Roca junto al gobernador Alberto Weretilneck y los candidatos a senadores y diputados nacionales en el marco de la alianza "Juntos Defendemos Río Negro", de la cual forma parte.





Durante la jornada se reafirmó el compromiso de seguir defendiendo los intereses de la provincia en el Congreso y de consolidar una agenda que priorice la producción, el empleo, la educación y el desarrollo de las economías regionales.





La UCR Río Negro, representada por su presidente, el legislador Ariel Bernatene, junto a intendentes radicales y cientos de militantes de toda la provincia, ratificó su compromiso con este proyecto colectivo. Bernatene sostuvo que “el desafío es acompañar este proyecto, aportando no solamente nuestra historia, sino también la juventud de nuestros intendentes y la experiencia de nuestros dirigentes”. En ese sentido, destacó la incorporación de Miguel Evans a la lista, señalando que “tenemos la obligación de ofrecerle a los rionegrinos candidatos representativos, que recorran cada localidad y lleven nuestra voz al Congreso”.





Por su parte, el intendente de Guardia Mitre y candidato a Diputado Nacional, Miguel Evans afirmó que “la democracia nos pide que el 26 vayamos a votar, porque desde el Gobierno nacional se atenta contra las instituciones. Con Juntos Defendemos Río Negro queremos dar una opción, acompañados por 30 intendentes y 34 comisionados de fomento que creen que esta alianza es la mejor alternativa para la provincia”.





Juan Pablo Muena subrayó que “este proyecto es la única forma de salir del atolladero en el que nos encontramos con Nación. Estamos atravesando un momento de máxima tensión, sin diálogo, y el diálogo es el primer paso para llevar adelante políticas públicas que mejoren la vida de nuestros vecinos”.





La candidata Andrea Confini destacó que no representa solo un cupo, sino “a todas las mujeres rionegrinas”. Agregó que “Río Negro es una provincia que crece a pasos agigantados, y eso no es improvisado sino fruto de un gran trabajo con el gobernador y su equipo. No somos un gobierno que se olvida de la gente: gobernamos para cada rionegrino y cada rionegrina”.





En la misma línea, Facundo López, candidato a Senador, remarcó que “nuestra búsqueda es la del diálogo y el consenso. Queremos que a todos nos vaya mejor y tenemos algo fundamental que siempre nos diferenció: la transparencia. Por convicción y compromiso, el 26 hay que votar la lista de Juntos Defendemos Río Negro”.





Finalmente, el gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que “este es el proyecto de los rionegrino”, Recordó además que en esta Alianza confluyen la historia de la UCR, de Juntos, del MPP, de Redes y de los partidos municipales, lo que refleja una diversidad de miradas que enriquecen el proyecto: “No es de uno ni de un grupo, es de todos. En un momento en el que el Gobierno nacional perdió la sensibilidad social y solo piensa en la motosierra, sin importar el sufrimiento del país, lo que nos amenaza es el centralismo. Frente a eso, Juntos Defendemos Río Negro es la respuesta que construye futuro”.





El encuentro dejó en claro que el trabajo conjunto entre las fuerzas que integran la alianza “Juntos Defendenos Río Negro” son la base para fortalecer el proyecto que defiende lo nuestro y proyecta un futuro con más oportunidades para todos los rionegrinos