Madres del Dolor impulsa una nueva reforma de la Ley Vial: el Senado tratará el proyecto este jueves









La Asociación Madres del Dolor anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley que busca modificar artículos clave del Código Penal vinculados a los delitos viales. La iniciativa, elaborada por el Dr. Natalio Nicodemo junto al perito Walter Gorbak y el Dr. Miguel Rivas, propone cambios en los artículos 14, 76 bis, 84 bis y 94 bis, con el objetivo de endurecer las penas en casos de homicidio culposo en hechos de tránsito.

La organización, que en 2016 logró la incorporación de agravantes como el consumo de alcohol, la velocidad excesiva, los estupefacientes y la fuga del lugar del hecho, advirtió que, a pesar de aquellos avances, las muertes y lesiones graves por siniestros viales siguen siendo una problemática persistente.

“Necesitamos una legislación clara que prevenga estos hechos y garantice justicia para las víctimas”, señalaron desde Madres del Dolor.

El proyecto cuenta con la adhesión de la ONG Estrellas Amarillas y fue tomado por la senadora Victoria Huala, quien logró el acompañamiento de otros legisladores. La votación en el recinto del Senado está prevista para este jueves 18 de septiembre. En caso de obtener media sanción, la propuesta pasará a la Cámara de Diputados, aunque existe el riesgo de que pierda estado parlamentario si no se trata a tiempo.

“Mañana estaremos en el Congreso de la Nación para que otras familias no sufran lo que sufrimos nosotras”, expresaron desde la Asociación.