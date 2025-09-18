El concejo deliberante reconoció a atletas y promovió la educación y el deporte.El Hoyo



El Concejo Deliberante de El Hoyo aprobó iniciativas destacadas para la comunidad, incluyendo la Declaración de Interés Municipal para las atletas Ema Gorognano y Aitana Dzikowiski Di Anibal, la ratificación del convenio con el Ministerio de Educación para el uso de espacios educativos y deportivos, la XIV Jornada de Capacitación de CIMA y la Fundación Konrad Adenauer, los Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2025, y el reconocimiento del Día Internacional de la Alfabetización.









RECONOCIMIENTO A ATLETAS QUE COMPETIRÁN EN LOS JUEGOS EVITA





Durante la Hora de Preferencia, se aprobó sobre tablas la Declaración de Interés Municipal de la convocatoria de las atletas comarcales Ema Gorognano y Aitana Dzikowiski Di Anibal al equipo provincial que representará a Chubut en los próximos Juegos Nacionales Evita 2025. Esta competencia es organizada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación y reúne a jóvenes de todo el país en distintas disciplinas. Las atletas locales se destacaron en la etapa provincial, donde lograron subirse al podio en sus respectivas categorías. Gorognano clasificó en jabalina y martillo, mientras que Dzikowiski Di Anibal lo hizo en martillo y bala, obteniendo así su lugar en el seleccionado chubutense.









CONVENIO POR USO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS





En Proyectos del Ejecutivo, los concejales aprobaron por unanimidad la ratificación del Convenio Marco de Colaboración celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia y la Municipalidad de El Hoyo el 6 de junio. El acuerdo establece la cesión de uso de los gimnasios y salones de usos múltiples de las instituciones educativas de la localidad para el desarrollo de proyectos deportivos impulsados por la Secretaría de Desarrollo Humano municipal, priorizando siempre el calendario escolar y las actividades propias de cada establecimiento.





A su vez, el municipio cede al Ministerio de Educación el uso de las instalaciones del Predio Polideportivo Municipal (pista de atletismo, cancha de tenis y cancha de fútbol) para el dictado de clases de Educación Física de las escuelas locales, bajo supervisión docente. El convenio contempla la provisión de personal y elementos para la limpieza y desinfección, así como el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, higiene y salud vigentes.









CAPACITACIÓN REGIONAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL





En Proyectos del Ejecutivo, se trató sobre tablas y declaró de Interés Municipal la XIV Jornada de Capacitación que se desarrollará en la localidad los días 13 y 14 de noviembre, organizada por el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas (CIMA) y la Fundación Konrad Adenauer. La iniciativa, que contará con la participación de funcionarios y concejales de toda la Comarca Andina, tiene como objetivo fortalecer la gestión pública local y promover el desarrollo de políticas públicas más eficientes. Durante las dos jornadas de trabajo se abordarán temas claves para la gestión municipal, como presupuesto, comunicación institucional, identidad municipal, desarrollo económico local y técnica legislativa.









MÁS DE 150 ADULTOS MAYORES COMPETIRÁN EN EL HOYO





También los concejales trataron sobre tablas y declararon de Interés Municipal la edición 2025 de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores, cuya etapa zonal se realizará en el Camping Municipal “Del Río” y contará con más de 150 participantes de El Hoyo, El Maitén, Cholila, Lago Puelo y Epuyén. El evento, organizado por las áreas municipales de Desarrollo Social, Deportes y Cultura junto al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, busca promover la integración, la formación y la expresión creativa de los adultos mayores, quienes participarán en competencias deportivas como sapo, tejo, taba, ajedrez y truco, y en actividades culturales como cuento, poesía, canto y fotografía.









ALFABETIZACIÓN: UN DERECHO FUNDAMENTAL EN LA LOCALIDAD





Por último, se trató sobre tablas y declaró de Interés Municipal el 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización, destacando la importancia de promover este derecho humano fundamental, especialmente en la era digital. Asimismo, reconoció la labor de la Escuela de Personas Jóvenes y Adultas N°604, valorando el compromiso diario de docentes y estudiantes en brindar oportunidades educativas, fomentar la inclusión y fortalecer la participación social de la comunidad.