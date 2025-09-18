El Bolsón, entre los tres mejores destinos de la Patagonia según National Geographic



El prestigioso medio internacional National Geographic eligió a El Bolsón como uno de los tres mejores lugares de la Patagonia para quienes los atrapa la naturaleza, el senderismo y el trekking.





El reconocimiento destaca la riqueza de sus paisajes, la inmensidad de sus montañas, la pureza de sus ríos y lagos, y la red de senderos que cada año atrae a visitantes de todo el mundo en busca de aventura y conexión con el entorno.





Desde el municipio celebraron la noticia e invitaron a viajeros y residentes a seguir disfrutando de este paraíso natural con respeto y cuidado, preservando la biodiversidad que convierte a la región en un verdadero tesoro patagónico.





El Bolsón reafirma así su lugar en el mapa internacional como un destino ideal para quienes buscan vivir experiencias únicas en contacto con la naturaleza.