Maltrato animal en una escuela de Neuquén indignación de organizaciones proteccionistas de animales

Los festejos por los 55 años de esta escuela del norte neuquino se realizaron el sábado 20 de septiembre con un desfile gaucho y la presentación de varias prácticas camperas.





Justamente, una de estas prácticas fue la que alarmó a las organizaciones protectoras de animales, quienes vieron el sufrimiento de ovejas por ser montadas por niños que pesan hasta su mismo peso.

Durante los festejos donde se realizaron estas prácticas, según confirmaron las defensoras de animales, estuvo presente Natalia Vázquez, directora regional de distrito XIV de Andacollo del Consejo Provincial de Educación (CPE), y las organizaciones proteccionistas repudiaron su presencia.





"Ya hemos realizado distintas denuncias penales, además de la de este hecho en particular del sábado pasado sobre otras situaciones de violencia como lo que pasa en la EPEA N° 1 de Las Ovejas en donde tenían en deplorable estado a un montón de cerditos", describió.

