La Brigada Forestal Mallín Ahogado considero de importancia el trabajo con los vecinos/as

Noticias Del Bolson septiembre 24, 2025

La Brigada Forestal Mallín Ahogado, perteneciente a la Asociación Civil “Equipo voluntario de prevención y respuesta de emergencias” (Personería Jurídica N° 4033), informó que el Municipio le otorgó tierras para establecer un espacio propio desde el cual continuar desarrollando sus tareas de prevención y respuesta frente a emergencias.

Desde la organización señalaron que son conscientes de las tensiones históricas en torno al territorio, y remarcaron que “vemos de buen grado que estas tierras vuelvan a tener sentido y uso para el bienestar de la comunidad, en este caso a través de nuestra asociación civil”.

El nuevo espacio permitirá a la Brigada contar con una base operativa adecuada para su labor, que tiene como eje central el cuidado del ambiente y la seguridad de los vecinos. “Consideramos imprescindible articular con la comunidad de la cual surgimos y somos parte, así como con las instituciones y organizaciones sociales, con el fin de lograr acuerdos que nos permitan continuar trabajando en pos de la comunidad de Mallín Ahogado con todos los cuidados y respeto que nuestros vecinos y el ambiente merecen”, expresaron.

La Brigada Forestal, conformada por voluntarios y voluntarias, se ha consolidado como un actor clave en la prevención de incendios y la respuesta ante emergencias en la región, y con este paso busca fortalecer su capacidad operativa y su vínculo con la comunidad.











