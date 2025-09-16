Noroeste del Chubut refuerza restricciones al uso del fuego para prevenir incendios forestales

Noticias Del Bolson septiembre 16, 2025



Las quemas estarán permitidas solo con autorización especial, durante cinco días como máximo y hasta las 11 de la mañana.

El Gobierno del Chubut implementará desde este miércoles nuevas restricciones en el uso del fuego para la quema de residuos vegetales. La medida responde a las actuales condiciones de sequía y a la elevada peligrosidad de incendios forestales en la región.

Según informaron las autoridades ambientales, las quemas quedarán autorizadas únicamente bajo permisos especiales de hasta cinco días, y deberán realizarse de manera exclusiva en horario matutino, hasta las 11 horas. “La normativa busca proteger a la comunidad y evitar que incendios se propaguen por descuidos o factores climáticos adversos”, explicaron desde el área ambiental.

La decisión se sustenta en un invierno con precipitaciones escasas, que dejó como resultado una gran acumulación de vegetación seca y materiales combustibles, incrementando así el riesgo de propagación de fuego. Por eso, el Gobierno provincial hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con el cumplimiento de las normas y evitar emergencias.

Los permisos serán otorgados únicamente bajo condiciones controladas y con supervisión. “Es fundamental que todos comprendan que la seguridad es prioritaria y que estas medidas reducen peligros para familias, animales y ecosistemas”, destacó un funcionario local.

Finalmente, se recordó que quienes incumplan la normativa podrán enfrentar sanciones, y se recomendó a los vecinos mantener los materiales combustibles alejados de viviendas y zonas urbanas. “La prevención es la herramienta más efectiva para mitigar riesgos”, remarcaron desde la Provincia.




Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)