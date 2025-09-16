Río Negro reduce horarios de quemas controladas y advierte sobre sanciones

Las quemas deberán finalizar antes de las 13 horas. El Gobierno provincial busca minimizar riesgos en un contexto de sequía y alta peligrosidad de incendios.

Desde este 15 de septiembre, las quemas de residuos forestales y rurales en Río Negro deberán estar totalmente apagadas a las 13 horas, según informó el titular del Splif, Marcos Barría.

“La gente tiene que aprovechar las primeras horas de la mañana. Lo importante es que quienes realicen las quemas sean personas idóneas y que nunca dejen el fuego abandonado hasta que esté totalmente apagado”, sostuvo el funcionario.

La decisión se tomó pese a algunas nevadas en la alta montaña y lluvias intermitentes, que dieron un margen para extender unos días más el período de quemas. “Seguimos muy por debajo en los niveles de humedad. Estas lluvias nos ayudaron un poco, pero la recomendación inicial era terminar el 15. Lo que pedimos es que traten de concluir las tareas lo antes posible, para que no quede vegetación tirada en el suelo para el verano”, advirtió Barría.





Multas en aplicación

El funcionario fue categórico respecto de las sanciones por incumplimiento:

“Sí, se aplica. De hecho, hoy estamos haciendo visitas a unos vecinos que vimos ayer y estamos tomando la determinación de cuál sería la multa. Nosotros comunicamos la decisión, pero en definitiva quien fija el tipo de multa lo hace el área correspondiente”.

Sobre los montos, Barría aclaró:

“No sé específicamente hoy, pero lo que te puedo decir es que toman el valor combustible de Biema y, a partir de ahí, hay un valor mínimo que se va elevando de acuerdo a qué tipo de afectación provocó ese incendio. Si hubo daño a vecinos y demás, las multas van aumentando”.

Investigaciones abiertas

Consultado por los incendios ocurridos en enero pasado, en la Cascada Escondida y en Confluencia, Barría respondió:

“La verdad es que no. Sabemos que se está trabajando. Desde el área técnica, hace dos meses hicimos un pedido formal para que nos cuenten las novedades de la causa, pero todavía sigue en investigación”.









Recomendación final

El mensaje de las autoridades es claro: iniciar las quemas temprano y apagarlas antes de las 13 horas. “Lo que se pueda arrancar lo más antes posible, aprovechar bien la mañana y al mediodía deberían estar todas las quemas apagadas”, concluyó Barría.