Plan Calor 2025: Continúa la distribución de gas y leña en El Bolsón

Noticias Del Bolson septiembre 01, 2025

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Bolsón informa que continúa la distribución de gas y leña en el marco del Plan Calor 2025.

La gestión del intendente Bruno Pogliano reafirma así su compromiso de garantizar el acceso a estos recursos esenciales para la calefacción, priorizando el bienestar de las familias que más lo necesitan durante esta última etapa del invierno.

 Para más información, las y los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8 a 13 hs al 4492813, o acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Saavedra 2878.











