Se realizaron actividades de ordenamiento y limpieza junto a vecinos de Rincón de Lobos. El Hoyo



En el marco del programa "El Futuro en tu Barrio", se llevó adelante una jornada de limpieza de residuos sobre la Ruta A33, entre la cantera y el puente Salamín, además de trabajos de mejora de caminos, y chipeado gratuito.





La actividad fue organizada en conjunto con la junta vecinal y contó con la participación activa de los vecinos, quienes acompañaron y apoyaron las tareas, reforzando el compromiso comunitario con el cuidado del entorno.





Estas acciones forman parte de las políticas ambientales que impulsa el municipio para proteger los distintos sectores del ejido, mantener los caminos en condiciones y promover una mayor conciencia ambiental en la localidad.