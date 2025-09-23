Río Negro impulsa dos obras estratégicas de saneamiento con apoyo de CAF





Con esta validación internacional, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) queda habilitado para iniciar los procesos licitatorios que permitirán poner en marcha las obras.





La inversión total asciende a USD 18.921.743 para la construcción del sistema de desagües cloacales de El Bolsón y USD 3.965.286 para el sistema de agua potable en Dina Huapi.





La puesta en marcha de estas dos obras significará un salto cualitativo en la calidad de vida de miles de familias, asegurando agua potable segura, mejores sistemas de saneamiento e integración territorial, al tiempo que fortalece la competitividad de la Provincia y consolida su rol estratégico.





Estas obras son proyectadas a través del Programa de Desarrollo Territorial de Río Negro, una política pública integral impulsada por el Gobierno Provincial, que combina financiamiento propio y de la CAF, para obras de agua y saneamiento, conectividad vial, energía, aeropuertos, modernización institucional, planificación cultural y sostenibilidad ambiental.

