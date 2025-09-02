Un empleado de La Trochita ganó $26.000.000 en el Quini 6: «Estoy muy contento»

n la localidad de El Maitén, la Agencia N° 8001, bajo la responsabilidad de Sergio Guajardo, se convirtió en el epicentro de una gran celebración cuando un vecino resultó ganador de 26 millones de pesos en el sorteo Sale o Sale del Quini 6.





El hecho no solo significó la concreción de un sueño para el afortunado sino que también generó un notable movimiento en la agencia y un clima de entusiasmo en el pueblo.





La noticia, que rápidamente se esparció por la comunidad, fue confirmada por las autoridades correspondientes. El delegado de Lotería en Esquel, Matías Peláez, se mostró entusiasmado y afirmó: "Estamos más que contentos porque esto demuestra la transparencia de los juegos".

¿Quién es el afortunado?

La identidad del afortunado ya tiene nombre y apellido. El ganador es Gerónimo Hunko, un conocido vecino de El Maitén que se desempeña como empleado de La Trochita, el emblemático tren turístico de Chubut.





En un contacto exclusivo con EQSnotas, Hunko no ocultó su emoción y aseguró estar “muy contento” porque “es un muy buen premio”.

El ganador no solo expresó su felicidad, sino que también tuvo palabras de agradecimiento para el dueño de la agencia donde adquirió el billete de la suerte: "Agradezco la confianza de Sergio Guajardo".





Además, reveló que el dinero ya tiene un destino planeado y contó un dato clave de su rutina jugadora: juega los mismos números hace dos años. Este sistema de perseverancia dio sus frutos, ya que confirmó que es la primera vez que gana un premio de tal magnitud.

