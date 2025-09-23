Un espacio de primera infancia autogestivo resiste en Loma del Medio

Noticias Del Bolson septiembre 23, 2025



En Loma del Medio, en el espacio de primeras infancias Amancay, un grupo de vecinas sostienen un jardincito comunitario,  con rifas, donaciones y trabajo voluntario garantizan la alimentación y contención de 11 niños y niñas del barrio.

En el corazón de Loma del Medio, el espacio de primera infancia Amancay abre sus puertas cada día con el aroma a comida casera y las risas de los más pequeños. Allí, 11 niños y niñas encuentran no solo un lugar de cuidado y juego, sino también un plato de comida caliente, gracias al esfuerzo solidario de siete mujeres que trabajan de manera voluntaria.

“El jardincito es autogestivo, se mantiene con rifas, donaciones y la colaboración de vecinos y vecinas. Ninguna de las compañeras cobra un sueldo, todo lo hacemos a pulmón”, explicó Teresa, una de las referentes del espacio.

Cada jornada, los niños reciben desayuno, almuerzo y además llevan un refuerzo de alimentos a sus hogares. “Hoy, por ejemplo, se preparó un guiso con legumbres donadas por jubilados y vecinos”, contó.


Sin embargo, la continuidad del espacio enfrenta dificultades, la falta de reconocimiento oficial y el aumento de los costos ponen en duda cómo podrán sostenerlo el próximo año. “No vamos a cerrar, pero estamos evaluando cómo seguir. La situación del país es complicada y necesitamos apoyo para garantizar que este lugar no desaparezca”, señaló Teresa.

El espacio cumple un rol fundamental para muchas familias que deben salir a trabajar y no cuentan con otra alternativa de cuidado. “Nos duele no ser reconocidas. Hemos pedido reuniones con autoridades municipales y de educación, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas”, agregó.

La solidaridad de la comunidad sigue siendo el pilar de Amancay. Cualquier persona o comerciante que desee colaborar puede acercarse directamente al espacio por las mañanas o comunicarse al 2944-486470.

“Este lugar es el único refugio y contención que tienen muchos chicos del barrio. Por eso seguimos, pese a todo, con la esperanza de que el esfuerzo colectivo nos permita sostenerlo”, concluyó Teresa.











