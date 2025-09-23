Jornadas de concientización sobre la salud del corazón en El Bolsón





La comarca andina se prepara para vivir dos intensas jornadas dedicadas al cuidado del corazón, ese órgano vital que muchas veces no recibe la atención necesaria. La iniciativa, impulsada por la cardióloga Yael Vera, busca concientizar tanto a profesionales de la salud como a la comunidad en general sobre la importancia de la prevención y la respuesta temprana ante emergencias cardiovasculares.





Según explicó la doctora Vera, el programa se desarrollará en dos instancias:





El viernes, con un espacio destinado exclusivamente a la formación profesional, dirigido a médicos cardiólogos y no cardiólogos, enfermeros y demás trabajadores del ámbito de la salud.





El sábado 27 de septiembre, la actividad se abrirá a toda la población en el anfiteatro de la Plaza Pagano, con un enfoque en la promoción de la salud cardiovascular.





Durante la jornada comunitaria se realizarán controles gratuitos de presión arterial, charlas sobre nutrición, propuestas de actividad física y un taller de RCP (reanimación cardiopulmonar). Allí, los vecinos podrán aprender las maniobras básicas de reanimación, las diferencias según la edad de la persona asistida y la importancia de actuar con rapidez ante una emergencia.





Además, se presentará el uso del desfibrilador externo automático (DEA), un dispositivo clave para salvar vidas en casos de paro cardíaco. “Por suerte pudimos conseguir un DEA escolar para poder mostrarlo a la población y explicar cómo se utiliza. La idea es que El Bolsón avance hacia convertirse en una ciudad cardioprotegida, con más de estos aparatos disponibles en espacios públicos”, destacó Vera.





La especialista recordó que, ante una persona que pierde la conciencia y no respira, la acción inmediata es fundamental: “Hay que constatar el pulso, y si no lo tiene o se duda de ello, iniciar el masaje cardíaco de inmediato”. El taller práctico permitirá a los asistentes experimentar la técnica en muñecos de simulación y comprender la fuerza y ubicación correctas para realizar las compresiones.





Estas jornadas no solo buscan fortalecer el sistema sanitario local, sino también brindar a la comunidad herramientas concretas para actuar en situaciones de emergencia. Porque, como señalan los organizadores, cada minuto cuenta cuando se trata de salvar un corazón.