Re apertura: 1 (un) puesto vacante- responsable de fiscalización- El Bolsón

La Secretaría de la Función Pública convoca a registrarse a todos los postulantes que procedan del ámbito público y privado.
Requisitos del Puesto: Edad: mayor de 23 años. Domicilio en la Provincia de Rio Negro. Carnet de conducir B o C (excluyente).
Formación mínima requerida: Título Terciario o Universitario.
Formación pretendida: Licenciado o Técnico en Seguridad e Higiene. Profesional con titulo de abogado/a .
Experiencia: No requiere.
Conocimientos indispensables:
Manejo de PC, y herramientas informáticas básicas. (word, excel, LibreOffice) redacción propia, según el puesto de trabajo.
Conocimiento del Plan de Protección contra Incendios Forestales y normativa vinculada al personal y al funcionamiento de la Administración Pública de la provincia de Río Negro.
Conocimientos básicos sobre procedimientos administrativos.
Elaboración de informes.
Conocimientos Convenientes: Búsqueda e interpretación de normativa.
Competencias Generales: Disponibilidad permanente. Ética.Predisposición a una formación contínua. Compromiso. Capacidad de trabajo bajo presión. Responsabilidad. Resolución.
Los Agentes de Planta permanente y transitoria del Poder Ejecutivo, deben adjuntar al momento de la postulación, la autorización de la Máxima Autoridad del Organismo.
Organismo: MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO
Área: SPLIF- AREA TECNICA
Fecha Apertura: 16/09/2025
Fecha Cierre: 30/09/2025
Provincia: RíO NEGRO
Localidad: EL BOLSÓN
Documentos Requeridos:
Documento de Identidad
Analítico Terciario / Universitario
Tipo Convocatoria: ABIERTA
