Otra muestra de que las decisiones se toman desde un escritorio en Buenos Aires

“El proyecto de presupuesto 2026 que impulsa el Gobierno Nacional y que respalda la candidata de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, vuelve a dejar en claro que sus prioridades están dictadas por sus jefes políticos en Buenos Aires, no por las verdaderas necesidades de Río Negro”, sostuvo hoy candidato a Senador Nacional por Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López.
López remarcó en tal sentido que “una vez más, se promete financiamiento para la Ruta 22. Pero, al analizar los montos asignados y convertirlos al dólar oficial, queda en evidencia que solo alcanzan para construir 8 kilómetros. Se trata de una maniobra electoralista: hacen el anuncio, se sacan la foto, pero la obra real nunca llega”.
Recordó que “este abandono no es nuevo. En 2016, Martín Soria también fue responsable de frenar una inversión clave para la Ruta 22, aduciendo cuestiones ‘visuales’. Hoy, esa decisión pesa sobre una vía en estado crítico, donde miles de rionegrinos arriesgan su vida cada día”.
El legislador provincial reafirmó que “los representantes que responden a intereses centralistas vuelven a darle la espalda a nuestra provincia. Mientras tanto, en Río Negro seguimos construyendo escuelas, hospitales y rutas con recursos propios. Y seguimos reclamando lo que nos corresponde”.
“Por eso es urgente contar con representantes en el Congreso que realmente defiendan los intereses de Río Negro, que exijan que el presupuesto contemple las necesidades del interior y garanticen que nuestra región tenga voz, recursos y futuro”, sostuvo.
“Porque la defensa de la provincia no se delega: la defensa nace acá”, manifestó finalmente.
