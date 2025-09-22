Vialidad de Río Negro incorpora equipamiento cero kilómetro en El Bolsón



Con gran expectativa y entusiasmo, la Delegación de Vialidad Rionegrina en la Zona Andina Sur recibió por primera vez en su historia equipamiento cero kilómetro. Se trata de una motoniveladora New Holland y una retroexcavadora, entregadas recientemente por el gobernador en Viedma, lo que marca un hito para la sede local.





El delegado de Vialidad en El Bolsón, Enrique Ibarra, destacó que esta incorporación representa “un hecho inédito y de enorme utilidad” para el mantenimiento de la extensa red vial bajo su jurisdicción. “Estamos muy contentos por la llegada de estas máquinas, fundamentales para nuestro trabajo diario, sobre todo en rutas de montaña y caminos rurales que demandan un cuidado permanente”, subrayó.





Entre las prioridades, Ibarra mencionó la Ruta 83 del Manso, los accesos a Mallín Ahogado, Cuesta del Ternero y los caminos de la Línea Sur. “Todas las rutas son prioritarias, porque en cada una de ellas hay vecinos que dependen de la transitabilidad. Nuestro objetivo es que el equipamiento esté operativo todos los días del año, gracias al esfuerzo de los empleados viales que cumplen un régimen de trabajo continuo, sin importar fines de semana o feriados”, explicó.





El funcionario también resaltó el trabajo articulado con otras delegaciones de la provincia. “Durante este último año contamos con el apoyo de camiones volcadores de Los Menucos y Bariloche, lo que nos permitió avanzar en obras de fondo, como en Cuesta del Ternero. Ahora, con la retroexcavadora propia, podremos profundizar aún más estas tareas de mantenimiento y reparación”, señaló.





Ibarra adelantó que se prevé una segunda compra de maquinaria, que incluirá camiones volcadores, una pala cargadora y un camión service. Además, confirmó el inicio de la obra para reemplazar las actuales cisternas soterradas por una cisterna aérea moderna. “Esto nos permitirá asegurar un combustible de primera calidad y evitar riesgos de contaminación”, afirmó.





Por último, informó que la motoniveladora asignada a la Ruta 83 ya fue reparada y volvió a operar, luego de un mantenimiento preventivo en talleres especializados. “Son equipos muy delicados y exigidos por las condiciones de nuestra geografía. No es lo mismo trabajar en el Alto Valle que en la cordillera, donde el terreno es más rocoso . Pero ya estamos nuevamente en actividad en la Ruta 83, garantizando la circulación para los pobladores del Manso”, concluyó.