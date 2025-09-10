Weretilneck destacó accionar de un policía que salvó una vida en Roca

“El sargento Roberto Carlos Mora arriesgó su vida para rescatar a una vecina y gracias a su rápida acción, la mujer fue puesta a salvo. Mi reconocimiento a él, a los bomberos y a todo el personal que actuó con valentía y responsabilidad”, destacó Weretilneck.





El hecho ocurrió en la zona norte de General Roca, donde rápidamente acudieron al lugar móviles de la Comisaría 21° junto con una dotación de Bomberos voluntarios, quienes trabajaron intensamente para contener el fuego.





Al llegar, uno de los efectivos ingresó al domicilio, a pesar del humo y las llamas, y rescató a la propietaria de la vivienda, quien se encontraba sola y desorientada. La mujer fue rápidamente asistida por personal médico y trasladada en ambulancia al hospital local.





“El accionar del Sargento Mora es un ejemplo de lo que significa ser policía: sin dudarlo, arriesgó su propia vida para salvar la de una vecina. Ese compromiso y entrega al servicio de la comunidad nos llena de orgullo y merece el mayor de los reconocimientos”, destacó el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara.





Según el informe preliminar de Bomberos, el incendio se habría originado a raíz de un cortocircuito eléctrico en una de las habitaciones. Las llamas afectaron parte de la vivienda, aunque la rápida intervención evitó que se propagaran aún más.

El Gobernador Alberto Weretilneck valoró el accionar de un efectivo policial de la Comisaría 21° de General Roca, quien ingresó a una vivienda en llamas y rescató a una mujer de 77 años que se encontraba atrapada en el interior.