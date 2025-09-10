Weretilneck destacó accionar de un policía que salvó una vida en Roca

El Gobernador Alberto Weretilneck valoró el accionar de un efectivo policial de la Comisaría 21° de General Roca, quien ingresó a una vivienda en llamas y rescató a una mujer de 77 años que se encontraba atrapada en el interior.
“El sargento Roberto Carlos Mora arriesgó su vida para rescatar a una vecina y gracias a su rápida acción, la mujer fue puesta a salvo. Mi reconocimiento a él, a los bomberos y a todo el personal que actuó con valentía y responsabilidad”, destacó Weretilneck.
El hecho ocurrió en la zona norte de General Roca, donde rápidamente acudieron al lugar móviles de la Comisaría 21° junto con una dotación de Bomberos voluntarios, quienes trabajaron intensamente para contener el fuego.
Al llegar, uno de los efectivos ingresó al domicilio, a pesar del humo y las llamas, y rescató a la propietaria de la vivienda, quien se encontraba sola y desorientada. La mujer fue rápidamente asistida por personal médico y trasladada en ambulancia al hospital local.
“El accionar del Sargento Mora es un ejemplo de lo que significa ser policía: sin dudarlo, arriesgó su propia vida para salvar la de una vecina. Ese compromiso y entrega al servicio de la comunidad nos llena de orgullo y merece el mayor de los reconocimientos”, destacó el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara.
Según el informe preliminar de Bomberos, el incendio se habría originado a raíz de un cortocircuito eléctrico en una de las habitaciones. Las llamas afectaron parte de la vivienda, aunque la rápida intervención evitó que se propagaran aún más.
