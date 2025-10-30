Detienen a cuatro hombres vinculados a hurtos en chacras y robo por arrebato en La Saladita

Los procedimientos se realizaron entre lunes y miércoles. Los sujetos están bajo investigación y todos cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad.

En los últimos días, personal policial de la Unidad 12 intervino en dos hechos distintos relacionados con delitos contra la propiedad, logrando la demora de tres hombres que actuaban en sectores de chacras y en la Feria La Saladita.

El subcomisario explicó que se vienen registrando hurtos reiterados en la zona de Los Nogales, principalmente en chacras productivas.

“Sí, están siendo investigados. Hemos tenido distintos hechos en el sector de chacras, donde están ocurriendo ciertos hurtos de frutilla y distintas hortalizas”, señaló.

El lunes por la madrugada, un vecino del barrio Rayane alertó al 911 tras observar a dos sujetos sustrayendo herramientas. El personal policial reunió información y, horas más tarde, demoró a los presuntos autores en Avenida Los Nogales.

“Fueron aprehendidos por el delito de hurto grave en flagrancia. Se habían descartado de las herramientas, en este caso una carretilla y una pala”, detalló el jefe policial.





Al día siguiente, un productor denunció la sustracción de aproximadamente 500 kilos de cebolla, con respaldo de imágenes de cámaras privadas.

“Se logró determinar que estas personas coincidían con las características de los demorados el día anterior”, precisó.

Los individuos recuperaron la libertad tras ser identificados, pero continúan bajo investigación por su presunta vinculación a una serie de hechos similares en el sector de chacras.

Robo por arrebato en La Saladita

El miércoles a las 17:40, un llamado al Comando de Emergencias 911 alertó sobre un robo tipo arrebato en la Feria La Saladita, donde dos personas sustrajeron una campera a un transeúnte.

“Se inició el operativo de búsqueda y se demoró a dos personas de sexo masculino de 20 años, ambos oriundos de esta localidad. Tenían en su poder la campera sustraída”, indicó el subcomisario.

Los jóvenes quedaron a disposición de la Fiscalía de turno y recuperaron la libertad horas más tarde.

Consultado sobre la posible reincidencia de los involucrados en ambos hechos, Escobar fue categórico: