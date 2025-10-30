Detienen a un hombre que intentó agredir a su pareja con un arma blanca





El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, alrededor de las 03:40, cuando una mujer llamó al Sistema de Emergencias 911 informando que estaba siendo amenazada por su pareja con un cuchillo, en el barrio Primavera.

El subcomisario Víctor Escobar, titular de la Unidad 12, confirmó que inmediatamente se envió un móvil al lugar. Al llegar, la víctima fue entrevistada, aunque el agresor ya se había retirado.

“Se recabaron características respecto al autor del ilícito y se inició el operativo de búsqueda”, explicó Escobar.

El sospechoso fue localizado minutos después en el puente de San Francisco de Asís, pero al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga. Finalmente, fue reducido y detenido.

Se trata de un hombre de 38 años, oriundo de Caleta Olivia, Santa Cruz, quien hace varios meses se encuentra radicado en la ciudad.

“Al momento de detenerlo, esta persona brindó datos falsos sobre su identidad. Estaba indocumentado y dio nombre y apellido que no le correspondían”, señaló Escobar.

Tras tareas realizadas entre personal de la Comisaría 12 y el área de Investigaciones Judiciales, y con apoyo de la policía de Santa Cruz, se constató su verdadera identidad. El sujeto poseía pedido de captura vigente desde el 24 de julio de 2024, por una causa de amenazas. Además, ya registraba antecedentes por violencia.

“Se lo puso a disposición de la justicia de Santa Cruz y recuperó la libertad en el día de ayer”, indicó el subcomisario.

La causa continúa en manos de la justicia correspondiente.