“El Gobierno Nacional ni en campaña le quiere solucionar las rutas a los rionegrinos”





El candidato a senador de JDRN, Facundo López, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno Nacional de apelar el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional reparar la Ruta 151, una de las vías más transitadas y deterioradas de Río Negro. “Al Gobierno Nacional ni en campaña se le ocurre solucionar las rutas a los rionegrinos. Siguen dándole la espalda al interior, demostrando que la desidia ya es una forma de gobierno”, expresó.





El fallo de la Justicia Federal había sido el resultado de un amparo presentado por el Gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y cámaras empresariales del Alto Valle, en reclamo por el grave deterioro y abandono de la Ruta 151. La presentación documentó años de desinversión y demoras del Estado Nacional.





López afirmó que la apelación “es una falta de respeto a toda la provincia” y recordó que la Justicia Federal había reconocido el derecho colectivo a la seguridad vial, ordenando al Estado Nacional presentar un plan de obras en 10 días y comenzar los trabajos en 90. “En lugar de cumplir, deciden apelar. Prefieren dilatar antes que asumir su responsabilidad”, sostuvo.





El dirigente apuntó a los candidatos nacionales que hoy intentan representar a Río Negro: “Ni Villaverde ni Fullone han aportado una sola propuesta o solución concreta para la provincia. Fullone, además, es el responsable de Vialidad Nacional: que siga apelando fallos en lugar de tapar los pozos es una verdadera tomada de pelo”.





Finalmente, López reafirmó la diferencia entre los proyectos nacionales y el modelo provincial: “Mientras el Gobierno Nacional se dedica a apelar y abandonar, nosotros seguimos gestionando, pavimentando rutas y generando empleo. Esa es la diferencia entre los que viven en Buenos Aires y los que todos los días trabajamos por Río Negro”.