Jornada de concientización sobre el cáncer de mama en el barrio Primavera





En el marco del mes rosa, el personal del Centro de Atención Primaria de la Salud del CIC del barrio Primavera realizó una jornada de prevención y concientización sobre el cáncer de mama. La propuesta estuvo destinada tanto a mujeres como a hombres, con el objetivo de fomentar el autoexamen y la detección temprana de la enfermedad.

Concientizar desde la comunidad

“La idea es concientizar a la población del barrio y a todos los que se quieran acercar sobre lo que es la prevención del cáncer de mama”, explicó la doctora Silvia Zúñiga, médica del Centro Integrador Comunitario del barrio Primavera.

Y agregó:

“Se nos ocurrió poner el gazebo aquí afuera del centro de salud. Mientras atendemos, controlamos y hacemos algunas otras cosas que nos corresponden durante el día y la mañana, la idea es charlar. Vamos a hacer algunos juegos que prepararon los chicos de la residencia con algunos mitos y algunas verdades. Hicimos galletitas como para compartir también y hablar un poquito sobre lo que es la prevención del cáncer de mama.”

Derribando mitos y construyendo saberes

Durante la actividad, los médicos residentes Sofía Domínguez y Patricio Passi trabajaron con los vecinos en torno a los mitos y verdades sobre el cáncer de mama.

“Mitos populares, por ejemplo, usar corpiño con aro. Se piensa que el aro hace lesión en la mama, que obviamente las lesiones no son inocuas, pero tampoco son generadoras de cáncer de mama”, explicó Sofía.

También mencionaron otras creencias erróneas:

“Comer pollo, hay mucha creencia de que el pollo está hormonizado… y que eso va a tender al aumento del riesgo del cáncer de mama. Bueno, eso también es un mito, por ejemplo.”

Sin embargo, aclararon que hay verdades científicas comprobadas:

“El tabaquismo sí está asociado a un aumento del riesgo de cáncer de mama, entonces siempre promocionamos el cese del tabaquismo o el aumento de la actividad física o hábitos saludables. Eso también reduce el riesgo de cáncer de mama.”





El cáncer de mama también puede afectar a los hombres

El doctor Patricio Pazzi recordó que esta enfermedad no afecta exclusivamente a mujeres:

“El hombre tiene mamas y hay posibilidades de también desarrollar enfermedades de la mama, con menos frecuencia que en las mujeres, pero bueno, no quiere decir que eso sea algo que nos competa pura y exclusivamente a un género.”

Y subrayó la importancia de abrir espacios de diálogo:

“Todos tenemos mamás, tenemos abuelas, tenemos hermanas. La idea de esto es compartir información, la que podemos traer nosotros como también la que la comunidad trae. Dudas, preguntas, y a partir de estas actividades de taller poder generar esos espacios de debate y reflexión.”

Un equipo comprometido con el barrio

“Somos un equipo bastante consolidado, a pesar de que este año recién nos estamos formando”, expresó la doctora Zúñiga.

“Cada uno tenía como alguna cosa para realizar y la verdad que todos comprometidos pudimos realizar la actividad en el día de hoy.”

Además, invitó a toda la comunidad a acercarse al SIC del barrio Primavera:

“La actividad está hecha para el barrio, pero por supuesto, no tiene límites. El que se quiera acercar puede hacerlo, charlar un poquito con nosotros y además compartir galletitas que hicimos con mi hija.”

Un espacio para aprender, prevenir y compartir

La jornada dejó en claro que la prevención es una tarea colectiva. Desde el SIC del barrio Primavera, los profesionales del centro de salud continúan impulsando actividades abiertas, accesibles y participativas, con el compromiso de acercar la salud a la comunidad y derribar los mitos que aún rodean al cáncer de mama.