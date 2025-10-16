Vecinos piden limpieza en el acceso a la Plaza Dora de Criado

Vecinos del barrio 38 Viviendas solicitaron la limpieza del sector ubicado en la esquina de la Plaza Dora de Criado, un espacio que debería permanecer libre para el tránsito de los vecinos y visitantes. Según manifestaron, el lugar se encuentra cubierto de basura y vegetación, lo que dificulta el paso, especialmente de los adultos mayores y personas con discapacidad del Hogarcito cercano, quienes suelen recorrer la zona en sus paseos diarios.