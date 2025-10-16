Un llamado a la mesa argentina: sabor de estación y solidaridad

Este año la “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”, ONUAA, o más conocida como FAO propone el lema “Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores”.





Cuando elegimos un alimento que está en su mejor momento, estamos eligiendo lo nuestro y forjando una cadena de valor única. Es ir mano a mano con el que cosecha, apoyando a nuestros productores y a la economía local.





Este simple acto trae un beneficio triple

Más Sabor: porque el alimento cosechado en su punto óptimo es simplemente delicioso.





Más Salud: porque tiene la máxima concentración de nutrientes y vitaminas.





Más Economía: porque al ser abundante, es más accesible.

No es solo nutrición, es identidad. Es por eso que, al elegir lo fresco y lo local, generamos un círculo donde la salud, el sabor y la sostenibilidad se comparten como el mejor de los platos."





Finalmente, desde la Coordinación de Enfermedades Crónicas no Transmisibles de la provincia, se recuerda que una alimentación saludable basada en alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.





El agua es la mejor opción para mantenernos hidratados porque no tiene azúcares. Además, ayuda a que nuestro cuerpo funcione bien y mejora el uso de la energía, manteniéndonos activos y concentrados.

El Ministerio de Salud de Río Negro se suma al Día Mundial de la Alimentación e invita a la comunidad a mirar nuestra tierra y celebrar el ciclo natural de los alimentos que nos brinda lo mejor de la primavera – verano.