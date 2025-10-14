Vecinos atemorizados en la zona sur de El Bolsón





Vecinos del sector sur viven momentos de preocupación ante la presencia de un perro de raza Bull Terrier que, según relatan, ha atacado a otros animales del barrio, causando heridas en algunos de ellos.

En este momento, el animal se encuentra controlado y atado a un árbol, mientras la Policía trabaja en el lugar a la espera de la intervención de un veterinario.





⚠️ Cabe recordar que el Bull Terrier es una raza de fuerte contextura y carácter dominante, por lo que requiere una tenencia responsable y medidas de seguridad adecuadas para evitar incidentes.





📜 En El Bolsón rige la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas, que establece que los perros deben permanecer dentro del predio de la vivienda y, en caso de salir, deben hacerlo con correa y bajo control de su dueño.





👉 La responsabilidad y el cuidado de las mascotas son fundamentales para garantizar la seguridad de todos los vecinos.







