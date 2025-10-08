Accidente sin heridos en la subida de Márquez

Una camioneta Fiat Volcano terminó volcada en una alcantarilla, pero sus ocupantes resultaron ilesos.

En diálogo con Noticias del Bolsón, la segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Soledad Millaleo, informó que en las primeras horas de la tarde de este miércoles se registró un accidente vehicular en la subida de Márquez.

Según detalló, el aviso ingresó a través del 911, alertando sobre una camioneta que había derrapado en el sector. Al arribar el móvil de bomberos, los efectivos constataron que se trataba de una Fiat Volcano, que había caído en una alcantarilla y quedó volcada sobre el lateral del acompañante.

En el lugar se encontraban la conductora y su acompañante, quienes no presentaban lesiones. El personal de bomberos trabajó en la verificación de la seguridad del vehículo y la zona, sin necesidad de intervenciones mayores.

Millaleo destacó que, pese al susto, la situación no pasó a mayores y recordó la importancia de circular con precaución, especialmente en sectores de pendiente y calzadas resbaladizas.