Apuñalamiento en El Bolsón: un hombre permanece internado y el agresor fue detenido

El hecho ocurrió en la noche del jueves en la intersección de calles Roca y San Martín. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra en recuperación. El atacante, oriundo de Caleta Olivia, fue aprehendido horas después y será imputado.

En la noche del jueves, pasadas las 22 horas, un hombre ingresó al hospital de El Bolsón con una herida de arma blanca en el costado izquierdo, luego de haber sido atacado en plena vía pública. El hecho se registró en cercanías de las calles Roca y San Martín, cuando la víctima, que se encontraba acompañada de su pareja y dos amigos, fue interceptada por una pareja.

Según informó la oficial principal Gabriela Campillay, titular de la Comisaría 12 de El Bolsón, tras una discusión el agresor extrajo un cuchillo y apuñaló al joven, quien debió ser trasladado de urgencia al hospital local. Allí ingresó a quirófano para una exploración que descartara lesiones internas en órganos vitales. Actualmente, permanece internado en estado de recuperación.

En paralelo, la Policía logró identificar al autor del ataque, quien fue detenido junto a una mujer en la zona de “Cinco Esquinas” y trasladado a la unidad policial. Se trata de un hombre oriundo de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, que residía en El Bolsón desde hace algunos meses.

Consultada sobre si las hipótesis del hecho están ligadas al consumo de estupefacientes, Campillay señaló que todo se encuentra en etapa investigativa y que en la jornada de este viernes se llevará a cabo la formulación de cargos por parte de la fiscalía. “Una vez que el fiscal y el defensor tengan conocimiento de todo, podremos brindar más información”, concluyó la jefa policial.