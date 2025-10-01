Positivos allanamientos por un robo de plantines de frutilla en la Cordillera

Los procedimientos se llevaron a cabo en en establecimientos rurales, empresas agrícolas, un domicilio particular y un vehículo de El Maitén.





La Fiscalía de Lago Puelo avanza en una causa por hurto agravado en El Maitén, tras la denuncia por la sustracción de más de un centenar de cajas de plantines de frutilla de la variedad “Frontera”. La operación incluyó cinco allanamientos simultáneos y un registro vehicular.





Las diligencias, autorizadas por la jueza penal, se llevaron a cabo en establecimientos rurales, empresas agrícolas, un domicilio particular y un vehículo, en búsqueda de los plantines, llaves presuntamente utilizadas y documentación vinculada al hecho.





El operativo estuvo coordinado por el fiscal general…

[14:03, 1/10/2025] Aamor: Durante los procedimientos, se detectó que en tres empresas había ejemplares de la misma especie de frutilla, aunque con inscripciones y embalajes distintos a los denunciados como robados. Este hallazgo será analizado para determinar si guarda relación con la causa.





El resultado más relevante se obtuvo en un domicilio de la zona, donde se secuestraron 11 llaves marca “INOMAX”. Este hallazgo es considerado una prueba clave, dado que las llaves figuraban entre los elementos buscados para vincularlos con el hecho investigado.





El registro vehicular realizado como parte del operativo arrojó resultados negativos. La Fiscalía continuará con las tareas investigativas para determinar el destino de los plantines robados y la posible participación de los implicados.

Fuente: Ministerio Público Fiscal Chubut.