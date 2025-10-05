Grave accidente en la Ruta 16: una persona fallecida en Villa del Lago

Un trágico accidente se registró este domingo en la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 13, en el sector de Villa del Lago, entre Lago Puelo y El Parque.

De acuerdo con los testigos dos vehículos, un Nissan y un Fiat Uno blanco, colisionaron en la Ruta 16, en circunstancias que aún se investigan. Uno de los rodados habría cruzado al carril contrario, lo que derivó en un fuerte impacto, aunque todavía no se ha determinado oficialmente cómo ocurrió la maniobra que provocó el siniestro.

Como consecuencia del fuerte choque, una mujer que viajaba en el Fiat Uno perdió la vida en el acto, en tanto, los demás ocupantes del mismo vehículo fueron trasladados al nosocomio local con distintas lesiones, cuyo grado de gravedad aún no fue confirmado oficialmente. Personal policial, de bomberos y de salud de la zona trabajan en el lugar realizando las pericias correspondientes y coordinando el tránsito, que permanece restringido en ambos sentidos.

Hasta el momento, no se difundieron las identidades de las personas involucradas, mientras que las autoridades continúan investigando las causas del siniestro vial.