Procedimientos policiales con resultados positivos y un grave ataque de perro en un barrio.

La Unidad 12 de Policía de El Bolsón realizó allanamientos exitosos que permitieron recuperar elementos robados en la zona turística de Cascada Escondida. Sin embargo, el fin de semana también se registró un hecho grave, un vecino fue atacado por un perro en el barrio Usina y debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades.





La oficial principal Gabriela Campillay, jefa de la Unidad 12 de Policía de El Bolsón, brindó detalles sobre distintos procedimientos y hechos policiales ocurridos durante los últimos días en la localidad.





El viernes por la tarde, personal de la fuerza llevó adelante un allanamiento en el barrio San José, luego de una investigación encabezada por el área de investigaciones.

“El procedimiento se realizó a partir de una denuncia de una persona, turista que se encontraba en la zona de Cascada Escondida a quien le habían sustraído un iPhone”, explicó Campillay. “A través del trabajo del personal, se logró ubicar el domicilio donde podía encontrarse el elemento denunciado, por lo que se solicitó la orden judicial correspondiente. Durante el allanamiento se secuestró el iPhone y una bicicleta rodado 26, también denunciada como robada en otro hecho ocurrido en la localidad”, detalló.

Respecto de las víctimas, la oficial indicó que “el iPhone pertenecía a un turista, mientras que la bicicleta era propiedad de una vecina de la localidad”.

Por el hecho, una persona fue imputada por encubrimiento, notificada de la causa y posteriormente recuperó su libertad. “El procedimiento se realizó en el barrio San José y la persona involucrada es oriunda de El Bolsón. Estamos aguardando los antecedentes penales, aunque el personal policial conoce que registra otros hechos previos”, confirmó Campillay.

Consultada sobre la situación de inseguridad en zonas turísticas como Cascada Escondida, la oficial reconoció que “es un punto sensible, sobre todo con la llegada de visitantes”. Agregó que la policía mantiene recorridos preventivos durante todo el día, aunque consideró necesario “evaluar junto a la concesión y al área de Turismo la posibilidad de instalar cámaras de seguridad que permitan reforzar la prevención en ese sector”.





Ataque de un perro en el barrio Usina





Por otro lado, la titular de la Unidad 12 confirmó que el domingo por la mañana se registró un grave hecho en el barrio Usina, donde un vecino resultó con lesiones severas tras ser mordido por un perro.

“El aviso ingresó al destacamento, al llegar al lugar, el personal policial encontró a una persona lesionada en la vía pública, quien manifestó haber sido atacada por un animal canino mientras caminaba por la calle”, relató Campillay.

El hombre fue trasladado al Hospital de Área, donde debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades debido a la profundidad de las heridas en una de sus piernas. Actualmente, se encuentra estable y en proceso de recuperación.





Campillay calificó el hecho como lesiones graves culposas y recordó la importancia de la tenencia responsable de animales: “El perro no tiene la culpa, pero los propietarios sí deben garantizar que sus mascotas no salgan a la calle. Es nuestra responsabilidad prevenir este tipo de ataques”.





El dueño del animal fue imputado penalmente como responsable del hecho, y la causa continúa bajo investigación.

Prevención y trabajo conjunto





La oficial Campillay destacó finalmente el trabajo coordinado entre la policía, el municipio y el área de Seguridad Ciudadana, orientado a fortalecer los patrullajes preventivos y la vigilancia en los circuitos turísticos y barrios periféricos de la localidad.





“Estamos reforzando la presencia policial, sobre todo en zonas de alto tránsito de visitantes, para garantizar que tanto turistas como vecinos puedan disfrutar de manera segura”, concluyó.