El fiscal Díaz-Meyer confirmó avances en la investigación por el accidente fatal donde murió Laura Romano-Abrea









Se realizaron tres allanamientos simultáneos en busca de elementos clave. La Fiscalía trabaja sobre pericias y registros fílmicos para determinar quién conducía el vehículo al momento del siniestro.





El fiscal jefe del noroeste chubutense, Carlos Díaz-Meyer, confirmó que durante el fin de semana se llevaron adelante tres allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga el accidente de tránsito ocurrido en Lago Puelo, en el que perdió la vida Laura Romano-Abrea.





El funcionario judicial explicó que los procedimientos se centraron en la búsqueda y secuestro de prendas de vestir y otros elementos que permitan reconstruir la mecánica del hecho. “Hicimos tres allanamientos el sábado en busca de la ropa y elementos que nos podían servir para avanzar con la investigación. Logramos resultados positivos con el secuestro de prendas que ahora serán sometidas a una pericia escopométrica”, detalló Díaz-Meyer.

















Esa pericia permitirá comparar la ropa secuestrada con la que se observa en las imágenes obtenidas por la Policía y determinar quién ocupaba cada lugar dentro del vehículo. “Hay, por ejemplo, un buzo naranja que iba de acompañante. Queremos establecer quién lo usaba y en qué parte del habitáculo se encontraba”, precisó el fiscal.





Además, se llevan adelante estudios odorológicos —pericias que analizan los olores presentes en el interior del vehículo— y se continúa con la revisión de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para reconstruir la secuencia previa al siniestro.





Díaz-Meyer recordó que la Fiscalía se constituyó desde el primer momento en el lugar del hecho, solicitando informes técnicos y periciales. “Desde el primer momento estamos trabajando, tomando medidas y relevando cámaras. La primera cámara que obtuvimos está cerca del sitio del impacto, donde se registran la frenada o el derrape y luego el golpe”, indicó.













Respecto de las responsabilidades penales y civiles, el fiscal explicó que en el vehículo viajaban cuatro personas, pero que aún no hay imputaciones formales. “Hay diferentes tipos de responsabilidades según la ubicación de cada uno. La responsabilidad penal recae sobre quien conducía y la civil sobre el titular del vehículo. Tenemos casi definido quién manejaba”, adelantó.





Posibles consecuencias judiciales para el conductor





Si bien la identidad del conductor no fue aún formalmente imputada, la Fiscalía avanza con las pruebas que permitirán definir su situación procesal. Una vez determinada su responsabilidad, podría enfrentar cargos por homicidio culposo —figura que prevé penas de prisión para quienes ocasionen una muerte por negligencia o imprudencia al volante—.





Díaz-Meyer anticipó que en los próximos días se solicitará una nueva audiencia judicial para evaluar medidas restrictivas y avanzar con la formalización de la imputación. “Estamos profundizando la investigación y esperando los resultados de las pericias para determinar con certeza quién manejaba y bajo qué circunstancias se produjo el siniestro”, concluyó el fiscal.