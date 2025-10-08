El Bolsón se prepara para recibir a 58 equipos en el Campeonato Patagónico de Newcon



Este fin de semana largo, la localidad será sede de una de las competencias deportivas más convocantes de la región: el Campeonato Patagónico de Newcon, que reunirá a 58 equipos provenientes de distintas provincias del norte y sur patagónico, en una cita que combina deporte, turismo y camaradería.





El organizador del evento, Jorge Omad, dialogó con nosotros y expresó su entusiasmo por la masiva participación:





“Anoche ya empezaron a llegar algunos equipos, incluso uno de San Julián. Mañana es la acreditación y estamos muy contentos, porque hay 58 equipos inscriptos de diferentes puntos de la Patagonia. El que viene desde más lejos son de Río Gallegos, es un torneo que ya quedó instalado en el cronograma del Newcon patagónico, y todos lo respetan porque saben que convoca a mucha gente”.





El Newcon, una disciplina derivada del vóley adaptada para adultos mayores, ha crecido exponencialmente en los últimos años y encuentra en este torneo un punto de encuentro entre lo deportivo y lo turístico. Según Omad el impacto en la economía regional es notable:





“Esto mueve mucho. Los complejos de cabañas están prácticamente llenos, las carnicerías preparadas para el asado, las cervecerías también. Estamos hablando de cerca de 1.200 personas entre jugadores, entrenadores y familias. Hay una combi que viene exclusivamente desde el sur para ver el torneo, porque el nivel es muy bueno”.





El certamen contará con tres categorías principales: +50, +60 y +70, y se desarrollará en distintos escenarios de la localidad.





“El más 50 se juega en tres canchas del Polideportivo. El más 60 arranca el viernes en una escuela y el sábado en el gimnasio Ferrero. Además, el gimnasio municipal será sede durante todo el fin de semana. En total, se jugará en cinco canchas desde el viernes a las 8 de la mañana”, detalló el organizador.





Entre los equipos más destacados, se mencionó a Deportivo Madryn, campeón del Club Sudamericano; CDF de San Julián, y Pumas de Mendoza, último ganador del torneo. “ Hay muy buen nivel”, anticipó.





Para los vecinos y visitantes que quieran disfrutar del evento, la entrada será libre y gratuita.





“Pueden ir a tomar mate, ver buen Newcon y contagiarse del espíritu deportivo. Ojalá pronto tengamos un equipo de El Bolsón participando”, invitó Omad.





Además, el bufet estará a cargo del grupo Las Cacatúas, del Hospital local, quienes ofrecerán comidas y bebidas durante todo el fin de semana.“El año pasado tuvieron cosas muy ricas, y esta vez repiten. Así que también es una manera de colaborar con ellos”, concluyó.





De esta forma, El Bolsón no solo se convierte en epicentro del Newcon patagónico, sino también en un referente del turismo deportivo que sigue fortaleciendo la identidad comarcal a través de la actividad física y la integración social.