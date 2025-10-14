Emiliano Evans fue identificado en Catriel antes de emitirse la alerta nacional de búsqueda

El padre del joven, aseguró que la Policía de Catriel lo identificó y constató que se encontraba en buen estado de salud, previo a que se activara la búsqueda a nivel nacional. Emiliano había viajado a Bariloche por una actividad universitaria y su familia continúa aguardando información oficial sobre su paradero actual.





El caso de Emiliano Evans, el joven que reside desde hace 6 años en El Bolsón que era intensamente buscado tras desaparecer en San Carlos de Bariloche, sumó en las últimas horas un dato clave: su padre confirmó que la Policía de la localidad rionegrina de Catriel lo identificó y verificó que se encontraba en buen estado de salud. Este encuentro se produjo antes de que se emitiera la alerta nacional de búsqueda que aún permanece vigente.





Según explicó el padre de Emiliano, la fuerza policial tomó sus datos en Catriel y pudo constatar que el joven se encontraba bien. “Nos confirmaron que estaba en buen estado de salud. No sabemos por qué se trasladó hasta allí, pero sí sabemos que fue identificado por la Policía”, señaló en diálogo con medios regionales.





Evans, estudiante universitario, había viajado a Bariloche hace más de una semana para participar de una actividad académica. De acuerdo con la denuncia radicada en la Subcomisaría 80, debía regresar al albergue del Gimnasio Municipal III, donde se hospedaba, pero nunca volvió. Desde entonces, familiares y amigos habían perdido todo contacto.





“Sus compañeros nos avisaron que no estaba. No tiene celular, por eso no podíamos comunicarnos. No tenía motivos aparentes para estar allá”, añadió su padre.





El joven, de 1,78 metros de estatura, contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro y ojos marrones, vestía jeans azules con cortes, buzo negro con cierre diagonal, zapatillas beige marca Vans, campera negra, remera tipo chomba azul eléctrica y una mochila negra.





Mientras tanto, la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal mantienen activa la investigación y continúan recabando información para determinar el recorrido y actual paradero de Emiliano Evans.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar datos se comunique al 911 o con la dependencia policial más cercana.