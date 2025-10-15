López cruzó a Soria: “Viene en campaña y no sabe lo que pasa en Río Negro”



El candidato a senador nacional de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, respondió con dureza las declaraciones del kirchnerista Martín Soria, quien volvió a descalificar el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y los avances de la provincia. “Soria viene cada dos años en campaña y demuestra que desconoce lo que pasa en Río Negro. Se cree que somos todos tontos, que no vemos el avance de la obra, el crecimiento y el empleo. Insulta a miles de rionegrinos que todos los días se levantan y trabajan en esa obra”, afirmó. El candidato a senador nacional de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, respondió con dureza las declaraciones del kirchnerista Martín Soria, quien volvió a descalificar el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y los avances de la provincia. “Soria viene cada dos años en campaña y demuestra que desconoce lo que pasa en Río Negro. Se cree que somos todos tontos, que no vemos el avance de la obra, el crecimiento y el empleo. Insulta a miles de rionegrinos que todos los días se levantan y trabajan en esa obra”, afirmó.





“Soria volvió a decir que el VMOS es solo un caño que se hunde en el mar. Es pura ignorancia. Es la mayor inversión energética de la historia, genera más de 5.000 empleos y rompe todos los récords de avance. Es una falta de respeto a nuestra gente y a nuestra provincia”, sostuvo López.





López señaló además que “Soria es parte del mismo kirchnerismo que responde a lo que le mandan sus jefes políticos en Buenos Aires, y que votó en contra del oleoducto en la Legislatura de Río Negro. Prefirieron seguir la orden de la jefa desde el balcón de Recoleta en lugar de pensar en el crecimiento y el trabajo de los rionegrinos”.





El candidato remarcó que el oleoducto y las obras asociadas “ya dejaron de ser una promesa hace rato: son realidades que están cambiando la vida de miles de familias”.





“El progreso está a la vista en Allen, Sierra Grande, Punta Colorada. El gobernador Alberto Weretilneck y la ex secretaria de Energía Andrea Confini lograron, con mucho esfuerzo, que los recursos queden en manos rionegrinas y generen empleo local”, agregó.





“La diferencia es clara: nosotros defendemos a Río Negro; ellos defienden a sus jefes políticos. Mientras Soria busca pelearse con todos, nosotros estamos construyendo hospitales, escuelas y rutas con los fondos del bono que logró el gobernador en acuerdo con las petroleras del VMOS. Soria vino a Río Negro solo por la campaña: no sabe lo que pasa ni lo que se está haciendo”, subrayó.