Incendio en las nacientes del río Chubut, se quemaron más de 20 hectáreas y apuntan a causas humanas









Un foco ígneo se desató en la zona de las nacientes del río Chubut, dentro de jurisdicción rionegrina, afectando una superficie estimada superior a las 20 hectáreas de monte nativo. El hecho ocurrió el pasado 8 de octubre y, según confirmaron autoridades del área de evaluación de riesgos de incendios, todo indica que el origen del fuego fue antrópico, es decir, provocado por acción humana.





El responsable del área, Jorge Cuevas, explicó que la primera alerta se registró a través de una señal satelital, que detectó un punto caliente en una zona remota, ubicada entre los departamentos Bariloche y Ñorquincó, aunque bajo la jurisdicción operativa del SPLIF El Bolsón.

“El sistema de información geográfica marcó una anomalía térmica y se dispuso la verificación en terreno. Al arribar al lugar, se constató que efectivamente había un incendio activo”, detalló Cuevas.





El acceso al sitio del siniestro representó uno de los principales desafíos, el personal debió recorrer más de cinco horas en camioneta por caminos consolidados que atraviesan la zona de la estancia El Foyel. Otras rutas alternativas presentaban condiciones aún más adversas, con vados crecidos por los deshielos del río Chubut, lo que imposibilitó el ingreso por sectores más cortos.





Una vez en el lugar, brigadistas y vecinos trabajaron para controlar el avance de las llamas, favorecidos por una lluvia caída durante la madrugada, que ayudó a contener el fuego. “Cuando los equipos arribaron, el incendio ya presentaba restos humeantes dentro del perímetro, gracias a esa precipitación que aplacó el foco”, explicó el funcionario.





Cuevas remarcó que el episodio refleja la importancia de contar con medios aéreos de detección y ataque rápido. “Si no hubiera llovido, probablemente hoy seguiríamos combatiendo el incendio. Un avión o helicóptero en 30 o 40 minutos podría haber brindado un panorama completo, mientras que por tierra tardamos más de cinco horas en llegar”, sostuvo.





En cuanto al origen del fuego, desde el organismo descartaron que haya sido producto de un rayo, y se investiga una causa humana, ya sea por negligencia o intencionalidad. “En la zona viven varias familias campesinas dedicadas a la ganadería, y muchas veces un descuido, una quema o una costumbre arraigada puede derivar en un incendio de magnitud”, advirtió Cuevas.





El SPLIF continúa analizando imágenes satelitales para determinar con precisión la superficie afectada, aunque se estima que el fuego consumió al menos 20 hectáreas de vegetación nativa, en un área donde predominan neneo y monte.





Desde el organismo reiteraron la necesidad de extremar las precauciones y recordaron que en esta época del año, con condiciones de sequedad y viento, cualquier descuido puede derivar en nuevos focos de incendio.



