Activan un operativo de rescate por la caída de un parapentista en la ladera norte del Piltriquitrón

Pasadas las primeras horas de la tarde de este sábado, se recibió un llamado de emergencia alertando sobre la caída de un parapentista en la ladera norte del cerro Piltriquitrón.
Coordinan un amplio operativo de rescate
De inmediato, se activó un operativo conjunto en el que
intervienen Protección Civil, Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Patrulla de
Montaña y otras instituciones de respuesta rápida.
Los equipos trabajan para determinar el punto exacto del accidente y evaluar las vías de acceso para el rescate.
Según informaron desde el área de emergencias, las
condiciones del terreno y la ubicación del deportista obligan a planificar el
ascenso con precaución, dado que se trata de una zona de difícil acceso.
Información en desarrollo
Por el momento no se brindaron detalles sobre el estado del
parapentista, y las autoridades locales se encuentran recabando datos mientras
avanzan hacia el lugar del siniestro.
Desde el operativo señalaron que toda información confirmada
será comunicada por los canales oficiales a medida que evolucione la situación.
