Brigadistas avanzan hacia el incendio en El Turbio: recorrerán más de cinco horas a caballo para definir el plan de acción

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut trabaja sobre el foco descubierto esta tarde en la Reserva Natural Provincial de El Turbio. Las primeras cuadrillas avanzan durante la madrugada para llegar al área afectada.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut activó este lunes un operativo especial para acceder al incendio forestal detectado en la zona del paraje El Turbio, dentro de la Reserva Natural Provincial. Debido a la complejidad del terreno, las cuadrillas deben recorrer varias horas a caballo para llegar al sector donde se registró el foco.

En contacto con la prensa, Adrián Llanfulen, jefe de la Zona Norte del SPMF, explicó que ya se encontraban preparando el ascenso hacia el lugar del siniestro:

“Y estaba ya adentro del Turbio, ahí me mandó una foto, estaban preparando los caballos, fue con otro, y van a arrancar de madrugada. Están a cinco horas y media, seis más o menos, donde está el fuego.”









El referente señaló que el equipo avanzará todo lo que sea posible durante la madrugada para evaluar la situación en terreno:

“Le van a meter esquino hasta ver a dónde llegan y a ver cómo se pueden arrimar, y a partir de ahí desarrollar algún plan de acción.”

Según las primeras imágenes recibidas, parte del área superior ya habría sido afectada previamente por otros incendios:

“Igual, como está el fosco, por lo que se ve en la foto, para arriba ya está todo quemado, así que va a llegar ahí y no va a tener mucho más.”









Llanfulen añadió que también se analizan alternativas aéreas para colaborar con el combate del fuego:

“Y ver si puedo operar algún medio aéreo que tire un poco de agua, pero recién mañana van a definir a ver qué plan de acción conviene hacer ahí.”

Las autoridades provinciales esperan contar con mayor información una vez que las cuadrillas lleguen al punto del incendio y evalúen las condiciones para avanzar con una estrategia segura y efectiva.