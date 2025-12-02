Allanamiento por narcomenudeo en El Bolsón: secuestran drogas, dinero y un arma “tumbera”

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo realizó un operativo en una vivienda del barrio San José. Tras 25 días de investigación, se incautaron estupefacientes listos para la venta, elementos de fraccionamiento y un arma casera. El sospechoso, un hombre de 56 años, fue notificado en libertad, confirmo el jefe de la regional de Esquel comisario mayor Hugo Melipil.



En la mañana de este martes, personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio San José de El Bolsón, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo. El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía Federal de Esquel, a cargo del fiscal Santiago Roldán.

El operativo comenzó a las 8 de la mañana y permitió el secuestro de cocaína y marihuana fraccionada y lista para la venta, además de elementos directamente vinculados a la actividad investigada: balanzas de precisión, dinero en efectivo y un arma de fuego de fabricación casera —tipo “tumbera”— cargada con un cartucho calibre 12. Según informó la fuerza, estos elementos refuerzan la hipótesis de la existencia de una “boca de expendio” en el lugar.





El investigado, un hombre de 56 años, fue identificado luego de 25 días de tareas de observación en las que se registraron movimientos compatibles con la venta de drogas en pequeña escala. Tras la diligencia, el sospechoso fue notificado en libertad sobre la causa federal que enfrenta.

Por la presencia del arma casera, intervino también el Ministerio Público Fiscal de El Bolsón, que dispuso el secuestro y la imputación correspondiente. En el operativo colaboraron la Guardia de Infantería de Esquel, la Unidad Regional Esquel y personal especializado de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de esa ciudad.

El informe oficial fue firmado por el subcomisario Matías Maglione, jefe de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo, Comarca Andina, explico el jefe de la regional de Esquel comisario mayor Hugo Melipil.