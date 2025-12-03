Festejo del "Último Último Día": amonestaron y dejaron libre a 150 alumnos que destrozaron la escuela. Mendoza

En las últimas horas surgió un gran escándalo en una escuela secundaria de Mendoza. Más de 100 alumnos de 5º año del Colegio Universitario Santa María, fueron sancionados y quedaron libres tras protagonizar graves incidentes durante el denominado "Último Último Día" (UUD).





Una tradición estudiantil que se popularizó en el país en la última década y debía ser un día de festejos, terminó de forma caótica y con 150 alumnos amonestados. Aulas destrozadas, insultos a docentes y destrozos de trabajos académicos, fueron algunas de las acciones que llevaron a la institución a tomar medidas sancionatorias.

El quedar libre implica que los alumnos deberán rendir todas las materias en febrero si desean cerrar el ciclo lectivo. Padres de los alumnos implicados pedían que las sanciones fueran morigeradas, ya que consideraban que las 20 amonestaciones eran "exageradas".





Los hechos ocurrieron el pasado 27 de noviembre y las autoridades de la institución calificaron los hechos como una "seria alteración del orden institucional". Los destrozos se generaron luego de que las autoridades de la escuela le prohibieran al grupo de alumnos faltar a clases el viernes 28 de noviembre, tras los festejos del UUD.





A través de una resolución, el Consejo Escolar detalló que se constataron daños materiales en mobiliario, instalaciones y hasta en trabajos universitarios; además de la desobediencia a docentes y expresiones ofensivas hacia autoridades. Se trata de "faltas muy graves" previstas en los artículos 3° y 4° del reglamento institucional.

El hecho ocurrió en el colegio secundario. Los padres fueron a reclamar enojados por las sanciones a sus hijos.La institución de. Godoy Cruz, difundió un comunicado y la resolución disciplinaria tras los incidentes del "último día" del 27 de noviembre. Además de las 20 amonestaciones para todos los involucrados, habrá un plan de trabajo obligatorio del 12 al 18 de diciembre y la posibilidad de reducir la sanción solo si cumplen todas las instancias previstas.