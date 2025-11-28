Cinco detenidos por robo en flagrancia en el barrio Usina

La Policía interceptó a un grupo de hombres que caminaba por la avenida Las Flores con electrodomésticos y otros elementos sustraídos minutos antes de una vivienda. Uno de ellos tenía pedido de captura vigente.

Un operativo de prevención realizado durante la madrugada de este viernes permitió esclarecer un robo ocurrido en el barrio Usina de El Bolsón. Cerca de la 1 de la mañana, personal policial que patrullaba la intersección de avenida Las Flores y Los Niños identificó a cinco hombres —de 32, 31, 26, 23 y 26 años— que transportaban diversos elementos de manera sospechosa.

Los efectivos constataron que los individuos llevaban un televisor de 24 pulgadas, una pava eléctrica, un parlante, una linterna y un par de anteojos. De manera paralela, las averiguaciones realizadas indicaron que esos objetos habían sido robados minutos antes de una vivienda ubicada en calle Avellaneda, donde los delincuentes forzaron la cerradura de la puerta principal entre las 23 y las 00 horas.





Ante la evidencia, los cinco sujetos fueron detenidos por el delito de robo. El fiscal de turno dispuso que los elementos recuperados fueran restituidos a su propietario, previo reconocimiento formal.

Al revisar los antecedentes de los aprehendidos, la Policía confirmó que uno de ellos, un hombre de 31 años, tenía un pedido de captura vigente emitido por la fiscalía de Lago Puelo en el marco de una causa por delitos contra la propiedad.

Durante la tarde, se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos para los cinco detenidos. Se ordenó que recuperen la libertad, excepto el individuo con pedido de captura, quien será extraditado a la provincia de Chubut para continuar con su situación judicial.