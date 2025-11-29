Cholila: controlan dos focos de incendio y descartan un tercer punto de calor



Vecinos alertaron sobre humo en distintos sectores de la localidad y se activó un rápido operativo.

Este mediodía Radio Ciudad interrumpió su transmisión habitual para informar sobre una alerta enviada por residentes de la zona de Cholila, quienes habían detectado al menos dos focos de incendios forestales en las inmediaciones de la localidad.





Confirmación oficial y operativo en terreno





En diálogo con este medio, Adrián Llanfulen, integrante de la Brigada de Incendios de Golondrina, confirmó que dos focos fueron efectivamente controlados tras la intervención del personal especializado. Ambos eventos se registraron en sectores distintos: uno en la zona de la Villa del Blanco y otro muy próximo al área céntrica de Cholila, lo que generó preocupación entre los habitantes.





Descartan un tercer foco





Paralelamente, equipos de la brigada realizaron un rastrillaje para verificar la existencia de un posible tercer foco, ya que varios vecinos habían reportado una importante presencia de humo en otro punto del valle. Sin embargo, tras la inspección correspondiente, no se hallaron indicios de un nuevo incendio.





Situación bajo control





Con los dos focos contenidos y sin riesgos activos, la brigada solicitó a la comunidad mantener los canales de alerta abiertos y reportar cualquier anomalía, especialmente en un contexto de altas temperaturas y sequedad que incrementan el riesgo de incendios forestales.





La situación en Cholila, por el momento, permanece controlada.