Tres detenidos por disturbios en el Hospital de El Bolsón

Un enfrentamiento entre dos hombres derivó en daños dentro del predio hospitalario y agresiones al personal policial. El subcomisario Víctor Escobar confirmó que tres personas terminaron aprehendidas.

Un episodio de violencia alteró la tarde del jueves en el Hospital de Área de El Bolsón. Según informó a este medio el subcomisario Víctor Escobar, a las 20.26 se constató un disturbio entre dos hombres, donde uno de ellos arrojó agua caliente sobre el otro, lo que motivó la intervención policial.

Cuando el personal llegó al lugar para identificar a los involucrados y establecer lo ocurrido, varias personas provenientes de la feria cercana intentaron impedir el procedimiento. En ese contexto, uno de los individuos fue detenido por resistencia a la autoridad.

Un segundo hombre también fue aprehendido luego de arrojar un trozo de concreto contra una pared del hospital, provocando daños materiales. El impacto rompió el palo de una mopa y una secadora utilizadas por el personal de limpieza que trabaja en el exterior del edificio.

Escobar confirmó que el hecho culminó con tres personas detenidas, mientras se labran las actuaciones correspondientes y se evalúan los daños ocasionados en el sector afectado.